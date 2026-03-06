Descontinuado
TAKH101PK/00
Vamos lá!
Deixe que eles assistam, ouçam ou joguem com os fones de ouvido auriculares que não machucam seus ouvidos. Esses fones de ouvido coloridos são confortáveis e o volume é limitado a 85 dB. As crianças podem assistir aos seus programas ou ouvir suas músicas favoritas com segurança.
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Projetados especialmente para proteger os jovens ouvidos, esses fones de ouvido contam com drivers acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Com isso, você tem a tranquilidade de saber que as crianças estão ouvindo música, assistindo a vídeos e reproduzindo jogos com muita segurança.
Esses fones de ouvido auriculares com fio para crianças podem ser dobrados para dentro, deixando-os compactos. Ideal para guardá-los no bolso do casaco ou na bolsa.
Críticas