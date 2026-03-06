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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

TAKH101BL/00

Vamos lá!

Deixe que eles assistam, ouçam ou joguem com os fones de ouvido auriculares que não machucam seus ouvidos. Esses fones de ouvido coloridos são confortáveis e o volume é limitado a 85 dB. As crianças podem assistir aos seus programas ou ouvir suas músicas favoritas com segurança.

Ver todos os benefícios

Vamos lá!

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Drivers acústicos de 32 mm. Som nítido

Projetados especialmente para proteger os jovens ouvidos, esses fones de ouvido contam com drivers acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Com isso, você tem a tranquilidade de saber que as crianças estão ouvindo música, assistindo a vídeos e reproduzindo jogos com muita segurança.

Design compacto e dobrável. Fácil de guardar

Esses fones de ouvido auriculares com fio para crianças podem ser dobrados para dentro, deixando-os compactos. Ideal para guardá-los no bolso do casaco ou na bolsa.

Especificações técnicas

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Críticas

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