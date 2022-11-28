Descontinuado
TAH5205WT/00
Drivers de 40 mm/acabamento fechado
Leve
Dobráveis e compactas
Até 29 horas de tempo de reprodução
Os fones de ouvido over-ear possuem drivers acústicos potentes de neodímio de 40 mm que proporcionam um som nítido e graves fortes. Quando quiser mais, basta pressionar o botão de potencialização de graves para sentir a diferença.
Você tem até 29 horas de reprodução com uma carga de 2 horas via USB-C. Se começar a ficar sem energia, uma carga rápida de 15 minutos manterá a música tocando por mais 4 horas. O cabo removível também permite usar os fones conectados.
Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.
3.0
de 5
17
Críticas
pasasrinho
28/11/2022
Brasil
pode comprar sem medo
Comprei ele no shopping assim que lançou, sequer tinha conteúdo sobre ele na internet e não me arrependo da compra. É ótimo, duradouro, a bateria aguenta em torno de 1 semana de acordo com meu uso diário, nao dói a orelha pq nao amassa (ele é grande entao cobre bem as orelhas). Som limpo, compacto para o transporte, design lindo. eu amo!
Prós
qualidade impecável
Contras
sem
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GriloPJ
09/09/2022
Brasil
É um bom Fone
O fone é de fato confortável, tem uma autonomia muito boa e tem um som muito limpo e nítido, além de bonito o fone tem um ótimo acabamento a forma que ele se dobra ajuda muito no transporte fica bem compacto e até o momento de uso diário me parece bem durável.
Prós
Autonomia e ser hibrido, poder conectar também cabo p2 é uma ótima opção.
Contras
Falta de graves, se estiver conectado com cabo e um equalizador tudo bem mas, quando está no Bluetooth se deligar o botão bass o som perde quase todo o grave.
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Luiz Cesinha
11/03/2022
Brasil
Comprador verificado
Muito bom
Excelente fone de ouvido. Ótima qualidade de som, muito confortável e com boa autonomia
Prós
Preço justo
Contras
Nenhuma
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Disponibilidade das funções pode variar de acordo com a compatibilidade do telefone celular.
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.