o fone de ouvido é bom, tem um bom acabamento, bom isolamento acústico, uso ele para ir a academia treinar e normalmente não escuto o que tem fora, mas se tiver perto de uma fonte sonora muito alta atrapalha um pouco sendo necessário colocar no volume máximo ou próximo disso, concomitantemente o volume considero ser alto, o que é bom pois ajuda nessas circunstâncias, além de não distorcer nem perder a qualidade da reprodução que a propósito é muito boa, têm a função Bass, mas acho o reforço de graves dessa função regular o que me desapontou pois esperava que esse fone viesse com um bom nível de graves, nem usando o dolby atmos melhora e esse é um dos motivos para eu dar essa nota, a bateria dura muuito, normalmente eu carrego esse fone de 15 em 15 dias usando em média 2 horas por dia. Uma pena que ele ja quebrou a alça de regulagem, aparentemente o material que é feito não é muito bom, no geral é um bom fone.