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Descontinuado

Fone de ouvido wireless

TAH5205BK/00

3
| (17) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Olha os graves chegando
Cubra seus ouvidos e sinta os graves! Estes fones de ouvido over-ear sem fio contam com um botão que potencializa os graves com apenas um toque. Aproveite até 29 horas de reprodução, carregamento rápido e uma conexão Bluetooth estável. Você não perderá nada.
Ver todos os benefícios

Olha os graves chegando

  • Drivers de 40 mm/acabamento fechado

  • Leve

  • Dobráveis e compactas

  • Até 29 horas de tempo de reprodução

Drivers potentes de neodímio de 40 mm. Botão para potencializar os graves.

Drivers potentes de neodímio de 40 mm. Botão para potencializar os graves.

Os fones de ouvido over-ear possuem drivers acústicos potentes de neodímio de 40 mm que proporcionam um som nítido e graves fortes. Quando quiser mais, basta pressionar o botão de potencialização de graves para sentir a diferença.

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C.

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C.

Você tem até 29 horas de reprodução com uma carga de 2 horas via USB-C. Se começar a ficar sem energia, uma carga rápida de 15 minutos manterá a música tocando por mais 4 horas. O cabo removível também permite usar os fones conectados.

Alça acolchoada, leve e ajustável.

Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

17

Críticas

28/11/2022

Brasil

Brasil

pode comprar sem medo

Comprei ele no shopping assim que lançou, sequer tinha conteúdo sobre ele na internet e não me arrependo da compra. É ótimo, duradouro, a bateria aguenta em torno de 1 semana de acordo com meu uso diário, nao dói a orelha pq nao amassa (ele é grande entao cobre bem as orelhas). Som limpo, compacto para o transporte, design lindo. eu amo!

Prós

qualidade impecável

Contras

sem

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Esta avaliação foi feita para TAH5205BK Fone de ouvido wireless

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Esta avaliação foi feita para TAH5205BK Fone de ouvido wireless

09/09/2022

Brasil

Brasil

É um bom Fone

O fone é de fato confortável, tem uma autonomia muito boa e tem um som muito limpo e nítido, além de bonito o fone tem um ótimo acabamento a forma que ele se dobra ajuda muito no transporte fica bem compacto e até o momento de uso diário me parece bem durável.

Prós

Autonomia e ser hibrido, poder conectar também cabo p2 é uma ótima opção.

Contras

Falta de graves, se estiver conectado com cabo e um equalizador tudo bem mas, quando está no Bluetooth se deligar o botão bass o som perde quase todo o grave.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH5205BK Fone de ouvido wireless

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11/03/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Muito bom

Excelente fone de ouvido. Ótima qualidade de som, muito confortável e com boa autonomia

Prós

Preço justo

Contras

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Fone de ouvido wireless

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  1. Disponibilidade das funções pode variar de acordo com a compatibilidade do telefone celular.

  2. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.