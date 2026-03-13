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Ferro de Passar e Vaporizador
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Vaporizador vertical série 3000 Com StyleBoard inclinável
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STE3170/80
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EDC_STE31XX - English (US)
User manual_STE3170_UM_LATAM_[02368]
Todas (8)
Preciso aj. o vap. suporte Philips para cada roupa?
A água vaza da base do vaporizador de roupas Philips
Que água devo usar no ferro ou vaporizador Philips?
Como removo as impurezas do vaporizador para roupas/da solução multifunção Philips?
Devo lavar apoio/capa do vaporizador de roupas?
Meu vaporizador de roupas com suporte Philips emite um ruído
A luz LED branca do meu vaporizador vertical Philips está piscando
Pinga água da cabeça do vap. roupa c/ suporte Philips
A mangueira da solução para passar roupas multifunção Philips e do vaporizador vertical Philips esquenta durante o uso
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