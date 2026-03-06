STE3170/80
StyleBoard inclinável
3 ajustes de vapor
Ponta da placa de vapor metálica pontiaguda
Potência de 2000 W
A StyleBoard inclinável oferece suporte confiável durante a vaporização. Basta pressionar o tecido entre a placa de vapor e a tábua, de cima para baixo, para facilitar a vaporização e obter resultados nítidos.
Sempre que você precisar, o vaporizador vertical estará pronto para uso em menos de 60 segundos, ideal para as escolhas de roupa de última hora.
Nosso inovador infusor de fragrância MyEssence permite que você refresque suas roupas com suas fragrâncias favoritas a qualquer momento.
Críticas
Testado por um instituto independente quanto à presença de E. coli, S. Aureus, C. Albicans com tempo de vaporização de 1 minuto