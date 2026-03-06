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Vaporizador vertical série 3000Com StyleBoard inclinável

STE3170/80

Desamassar roupas ficou super fácil
Desamasse roupas rapidamente com o vaporizador vertical série 3000 com tábua integrada e um vaporizador grande pontiagudo. Mantenha o seu guarda-roupa livre de germes* e adicione frescor com o infusor de fragrâncias MyEssence.
Ver todos os benefícios

Styleboard inclinável para melhores resultados

Desamassar roupas ficou super fácil

  • StyleBoard inclinável

  • 3 ajustes de vapor

  • Ponta da placa de vapor metálica pontiaguda

  • Potência de 2000 W

Styleboard inclinável para melhores resultados, de forma conveniente

Styleboard inclinável para melhores resultados, de forma conveniente

A StyleBoard inclinável oferece suporte confiável durante a vaporização. Basta pressionar o tecido entre a placa de vapor e a tábua, de cima para baixo, para facilitar a vaporização e obter resultados nítidos.

Aquece em menos de 60 segundos, para que você esteja pronto em pouco tempo

Aquece em menos de 60 segundos, para que você esteja pronto em pouco tempo

Sempre que você precisar, o vaporizador vertical estará pronto para uso em menos de 60 segundos, ideal para as escolhas de roupa de última hora.

O My Essence refresca suas roupas com suas fragrâncias favoritas

O My Essence refresca suas roupas com suas fragrâncias favoritas

Nosso inovador infusor de fragrância MyEssence permite que você refresque suas roupas com suas fragrâncias favoritas a qualquer momento.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Testado por um instituto independente quanto à presença de E. coli, S. Aureus, C. Albicans com tempo de vaporização de 1 minuto