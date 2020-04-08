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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

SHL3165BK/00

3.5
| (8) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Graves potentes e dinâmicos
Esse fone de ouvido inspirado nos DJs reproduz som e graves potentes. Graças aos protetores de ouvido macios e giratórios, você ouvirá músicas com perfeição e conforto aonde for.
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Fone de ouvido de monitoramento estilo DJ

Graves potentes e dinâmicos

  • Drivers/tipo concha de 32 mm

  • Auricular

Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer lugar

Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer lugar

Drivers do alto-falante de 32 mm para som dinâmico e potente

Drivers do alto-falante de 32 mm para som dinâmico e potente

Drivers de 32 mm de alta potência que oferecem som nítido, rico em detalhes e natural.

Conchas auditivas e alça ajustáveis se adaptam ao contorno de sua cabeça

Conchas auditivas e alça ajustáveis se adaptam ao contorno de sua cabeça

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.5

de 5

8

Críticas

4
2

08/04/2020

Brasil

Brasil

Bom, Simples e Duravel

Tenho o produto a 3 anos, uso diariamente, até hoje o unico problema foi que as almofadas desgastaram bastante, mas nada que afeta a qualidade sonora deste fono. Não espere graves altos e qualidade premium, mas é um excelente custo beneficio. Recomendo muito. Uso no Xbox, Smartphone e Notebook

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Esta avaliação foi feita para SHL3165WT Fone de ouvido com microfone

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19/07/2016

Brasil

Brasil

Ótimo fone

Ótimo som e abafação de ruídos externos. Lindo design.

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14/12/2015

Brasil

Brasil

CABO

produto excelente desempenho fantástico , porem em minha leiga opinião o cabo deveria ser mais grosso para que evite de quebrar facilmente

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