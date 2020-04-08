Descontinuado
SHL3165WT/00
Graves potentes e dinâmicos
Esse fone de ouvido inspirado nos DJs reproduz som e graves potentes. Graças aos protetores de ouvido macios e giratórios, você ouvirá músicas com perfeição e conforto aonde for.
Drivers/tipo concha de 32 mm
Auricular
Acústica do tipo fechada que oferece um ótimo isolamento acústico, bloqueando o ruído do ambiente
3.5
de 5
8
Críticas
LSoares
08/04/2020
Brasil
Bom, Simples e Duravel
Tenho o produto a 3 anos, uso diariamente, até hoje o unico problema foi que as almofadas desgastaram bastante, mas nada que afeta a qualidade sonora deste fono. Não espere graves altos e qualidade premium, mas é um excelente custo beneficio. Recomendo muito. Uso no Xbox, Smartphone e Notebook
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Data de uso 2018-04-08
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Data de uso 2018-04-08
Dilan
19/07/2016
Brasil
Ótimo fone
Ótimo som e abafação de ruídos externos. Lindo design.
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Namem
14/12/2015
Brasil
CABO
produto excelente desempenho fantástico , porem em minha leiga opinião o cabo deveria ser mais grosso para que evite de quebrar facilmente
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