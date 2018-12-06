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Descontinuado

Fones de ouvido

SHL3060WT/00

3.9

| (47) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Roxo
Roxo
Vermelho
Vermelho

Graves nítidos e potentes

Esse fone de ouvido inspirado nos DJs cria som e graves potentes. Graças aos protetores de ouvido macios e giratórios, você ouvirá músicas com perfeição e conforto aonde for.

Ver todos os benefícios

Com estilo DJ de monitoramento

Graves nítidos e potentes

  • Drivers/tipo concha de 32 mm

  • Auricular

Almofadas auriculares macias e permeáveis para conforto em uso prolongado

Almofadas auriculares macias e permeáveis para conforto em uso prolongado

Drivers do alto-falante de 32 mm para som dinâmico e potente

Drivers do alto-falante de 32 mm para som dinâmico e potente

Drivers de 32 mm de alta potência que oferecem som nítido, rico em detalhes e natural.

Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer lugar

Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer lugar

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

47

Críticas

06/12/2018

Brasil

Brasil

Pelo que paguei, um fone bom/excelente

Estou a 6 meses com o fone e uso todo dia, no PC, ou no celular, a qualidade dele em relação a agudos e médios, são excelentes, grave faz sua parte e me surpreendeu muito (poderia ter mais graves) mas em geral, muito bom e resistente, já peguei sol forte e as vezes chuva com ele (coisa que não devia fazer) e está intacto! Em relação a conforto ele é bem confortável, e fico horas com ele, e tenho que dizer que ele, como é compacto, levo em todo lugar! E o design dele (o meu é preto) e muito bonito e agradável! Me parecia ser frágil, mas superou a expectativa Minha experiência com ele é 9/10

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22/12/2017

Brasil

Brasil

Este produto é ótimo

Este produto é ótimo,cumple o todas as espectativas.

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29/08/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto conforme especificado

Produto é exatamente como especificação, não faltam informações ou informações enganosas, é como o anunciado. Ótimo custo benefício

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