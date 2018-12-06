Descontinuado
SHL3060PP/00
Drivers/tipo concha de 32 mm
Auricular
Acústica do tipo fechada que oferece um ótimo isolamento acústico, bloqueando o ruído do ambiente
Feito para que você tenha a melhor experiência em qualquer lugar, esse fone de ouvido de monitoramento estilo DJ pode ser dobrado para perfeito transporte e armazenamento.
3.9
de 5
47
Críticas
Yaris1030
06/12/2018
Brasil
Pelo que paguei, um fone bom/excelente
Estou a 6 meses com o fone e uso todo dia, no PC, ou no celular, a qualidade dele em relação a agudos e médios, são excelentes, grave faz sua parte e me surpreendeu muito (poderia ter mais graves) mas em geral, muito bom e resistente, já peguei sol forte e as vezes chuva com ele (coisa que não devia fazer) e está intacto! Em relação a conforto ele é bem confortável, e fico horas com ele, e tenho que dizer que ele, como é compacto, levo em todo lugar! E o design dele (o meu é preto) e muito bonito e agradável! Me parecia ser frágil, mas superou a expectativa Minha experiência com ele é 9/10
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Adonias
22/12/2017
Brasil
Este produto é ótimo
Este produto é ótimo,cumple o todas as espectativas.
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SSFelipe
29/08/2017
Brasil
Comprador verificado
Produto conforme especificado
Produto é exatamente como especificação, não faltam informações ou informações enganosas, é como o anunciado. Ótimo custo benefício
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