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Descontinuado

Fone de ouvido intra-auricular

SHE9100SL/00

3

| (7) Críticas

Disponível em

Prata
Prata
Vermelho
Vermelho

Som preciso

Os fones de ouvido da Philips SHE9100 impulsionam os drivers avançados e o metal especial de precisão para obter o som mais puro. Tubos no formato oval e a possibilidade de escolher entre três adaptadores para ouvido garantem conforto e ajuste.

Ver todos os benefícios

com acondicionamento em metal sólido

Som preciso

  • Traseira semifechada/drivers de 8,6mm

  • Intra-auriculares

Flexi-grip durável para conexão resistente entre os fones de ouvido e o cabo

Esse conector flexível, durável e macio entre os fones de ouvido e o cabo ajuda a protegê-los contra possíveis danos decorrentes da dobragem frequente.

Drivers de neodímio perfeitamente ajustados para clareza de alta frequência

Drivers de neodímio perfeitamente ajustados para clareza de alta frequência

O neodímio é o material ideal que produz um forte campo magnético para garantir maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e maior qualidade sonora geral. Ele apresenta drivers de neodímio de 8,6mm refabricados que têm rápida resposta a altas frequências e garantem extrema nitidez sonora.

A estrutura de alumínio resistente evita vibração para garantir nitidez sonora

A estrutura de alumínio resistente evita vibração para garantir nitidez sonora

A estrutura do fone é fabricada com alumínio resistente, que evita vibração para garantir o desempenho sonoro mais nítido. Além disso, ela protege os fones de ouvido contra o desgaste do dia a dia.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.0

de 5

7

Críticas

3

28/06/2022

Brasil

Brasil

Melhor fone que já tive

Foi o melhor fone produzido pela philips, resistente a água, foi lavado junto com minhas roupas e continuou a funcionar perfeito, base bem potente, som limpo, uma pena não fabricarem mais.

Prós

Todas

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9100SL Fone de ouvido intra-auricular

Data de uso 2020-06-27

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2020-06-27

16/05/2020

Brasil

Brasil

Excelente Fone para pessoas Ecléticas.

Primeiramente é um excelente produto, bem construído e bonito. Agora falando especificamente do som, a proposta dele (que é bem especificada na caixa dele) não é a mesma dos outros fones da Philips que vem para os graves, POREM, isso não tira seu mérito, com agudos e médios bem apresentados e claros, fazendo até ter uma tonalidade um pouco mais vocal, mas com um equalizador, se vc sobe as baixas frequências para ter mais grave, ele apresenta graves bem definidos e nítidos, muito agradáveis, juntando com os belos médios e agudos é um fone perfeito para quem é eclético e gosta desde música clássica até um deep house. Enfim, se vc é eclético, sobe um pouco as baixas frequências e terá um belo fone, se vc gosta mais de eletrônica, trap, e etc, procure outro fone com essa proposta.

Prós

Ótimo médios e agudos, construção, bonito, encaixe.

Contras

Cabo embaraça fácil.

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Esta avaliação foi feita para SHE9100SL Fone de ouvido intra-auricular

Data de uso 2019-04-16

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2019-04-16

15/08/2019

Brasil

Brasil

Som equilibrado e cristalino

Usei estes fones por mais de 2 anos e meio, sem nenhum problema, sendo os fones com maior durabilidade que já tive. Apenas os encostei porque comprei outro Phillips. São bem pequenos e tem uma pegada legal, o alumínio de sua construção contribui muito para a sua resistência. O som é limpo e claro nos médios e nos agudos, sem causar distorções. Diferente do antigo e conhecido SHE9000, este SHE9100 não tem desempenho focado em graves, quem compra-lo esperando graves fortes vai se decepcionar. Ele possui graves apenas ok, mas se o usuário souber equalizar os graves do seu dispositivo, dá pra obter um bom desempenho aí também

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9100SL Fone de ouvido intra-auricular

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