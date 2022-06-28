Descontinuado
SHE9100RD/00
Curta um som preciso de alto desempenho
Os fones de ouvido da Philips SHE9100 impulsionam os drivers avançados e o metal especial de precisão para obter o som mais puro. Tubos no formato oval e a possibilidade de escolher entre três adaptadores para ouvido garantem conforto e ajuste.
Traseira semifechada/drivers de 8,6mm
Intra-auriculares
Esse conector flexível, durável e macio entre os fones de ouvido e o cabo ajuda a protegê-los contra possíveis danos decorrentes da dobragem frequente.
O controle deslizante antienrolamento ajuda a manter juntos os cabos dos dois fones de ouvido de modo organizado: basta deslizá-los. Chega de complicação com emaranhados ou nós!
A estrutura do fone é fabricada com alumínio resistente, que evita vibração para garantir o desempenho sonoro mais nítido. Além disso, ela protege os fones de ouvido contra o desgaste do dia a dia.
3.0
de 5
7
Críticas
Brenom
28/06/2022
Brasil
Melhor fone que já tive
Foi o melhor fone produzido pela philips, resistente a água, foi lavado junto com minhas roupas e continuou a funcionar perfeito, base bem potente, som limpo, uma pena não fabricarem mais.
Prós
Todas
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE9100SL Fone de ouvido intra-auricular
Data de uso 2020-06-27
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-06-27
User6453248
16/05/2020
Brasil
Excelente Fone para pessoas Ecléticas.
Primeiramente é um excelente produto, bem construído e bonito. Agora falando especificamente do som, a proposta dele (que é bem especificada na caixa dele) não é a mesma dos outros fones da Philips que vem para os graves, POREM, isso não tira seu mérito, com agudos e médios bem apresentados e claros, fazendo até ter uma tonalidade um pouco mais vocal, mas com um equalizador, se vc sobe as baixas frequências para ter mais grave, ele apresenta graves bem definidos e nítidos, muito agradáveis, juntando com os belos médios e agudos é um fone perfeito para quem é eclético e gosta desde música clássica até um deep house. Enfim, se vc é eclético, sobe um pouco as baixas frequências e terá um belo fone, se vc gosta mais de eletrônica, trap, e etc, procure outro fone com essa proposta.
Prós
Ótimo médios e agudos, construção, bonito, encaixe.
Contras
Cabo embaraça fácil.
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Data de uso 2019-04-16
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Data de uso 2019-04-16
RKhan
15/08/2019
Brasil
Som equilibrado e cristalino
Usei estes fones por mais de 2 anos e meio, sem nenhum problema, sendo os fones com maior durabilidade que já tive. Apenas os encostei porque comprei outro Phillips. São bem pequenos e tem uma pegada legal, o alumínio de sua construção contribui muito para a sua resistência. O som é limpo e claro nos médios e nos agudos, sem causar distorções. Diferente do antigo e conhecido SHE9000, este SHE9100 não tem desempenho focado em graves, quem compra-lo esperando graves fortes vai se decepcionar. Ele possui graves apenas ok, mas se o usuário souber equalizar os graves do seu dispositivo, dá pra obter um bom desempenho aí também
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