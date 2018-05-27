Descontinuado
SHE3900PP/00
Graves potentes
Fones de ouvido intra-auriculares com recurso de grave potente, conforto e estilo. Os drivers das caixas de som proporcionam som potente. Os encaixes de tubo oval têm 3 tamanhos de protetores de ouvido para o ajuste ideal e o grave profundo. Com estrutura em metal a vácuo, tem um estilo moderno e elegante.
Roxo
Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito.
Caixas acústicas compactas e eficientes garantem um encaixe perfeito e produzem um som preciso com riqueza de graves, ideal para o seu prazer auditivo.
3.6
de 5
20
Críticas
Thati05
27/05/2018
Brasil
Durabilidade ótima
Tenho esse modelo há quase 3 anos, é o melhor fone de ouvido que eu já tive, em questão de durabilidade, design e performace, tudo excelente.
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Allexuws
13/04/2017
Brasil
Melhor fone que usei
Tenho eles há 2 anos e ja passaram 3 celulares por eles, no primeiro assalto levaram o aparelho, mas meus fones não, jamais. São ótimo no isolamento e na qualidade, principalmente eu que gosto muito de graves, não encontrei outro fone igual esse. Recomendo muito
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Jake26
17/02/2017
Brasil
Durabilidade bacana
Após diversas experiências com fones na mesma faixa de preço e com péssima durabilidade, comprei um she3900 há quase uma ano e meio, e o som continua impecável como no início. O cabo está começando a apresentar mau contato, mas tendo em vista que o máximo que um fone funcionava comigo era 4 meses, considero agradável a minha atual experiência com a philips. Já comprei o segundo she3900, está guardado porque sei que já já o primeiro vai deixar de funcionar. Mas repito: eu recomendo!
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