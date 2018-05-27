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Descontinuado

Fone de ouvido intra-auricular

SHE3900BK/00

3.6

| (20) Críticas

Disponível em

Branco
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Preto
Preto
Rosa
Rosa
Roxo
Roxo
Verde
Verde

Graves potentes

Fones de ouvido intra-auriculares com recurso de grave potente, conforto e estilo. Os drivers das caixas de som proporcionam som potente. Os encaixes de tubo oval têm 3 tamanhos de protetores de ouvido para o ajuste ideal e o grave profundo. Com estrutura em metal a vácuo, tem um estilo moderno e elegante.

Ver todos os benefícios

Seu som fica bem melhor com o tubo de som oval

Graves potentes

  • Preto

3 tamanhos de protetores de ouvido em silicone macio para um ajuste perfeito

3 tamanhos de protetores de ouvido em silicone macio para um ajuste perfeito

Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito.

Caixas acústicas compactas e eficientes para um som potente e riqueza de graves

Caixas acústicas compactas e eficientes para um som potente e riqueza de graves

Caixas acústicas compactas e eficientes garantem um encaixe perfeito e produzem um som preciso com riqueza de graves, ideal para o seu prazer auditivo.

O tubo de som oval ergonômico garante o encaixe ideal e grande conforto

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

20

Críticas

27/05/2018

Brasil

Brasil

Durabilidade ótima

Tenho esse modelo há quase 3 anos, é o melhor fone de ouvido que eu já tive, em questão de durabilidade, design e performace, tudo excelente.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE3900PP Fone de ouvido intra-auricular

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13/04/2017

Brasil

Brasil

Melhor fone que usei

Tenho eles há 2 anos e ja passaram 3 celulares por eles, no primeiro assalto levaram o aparelho, mas meus fones não, jamais. São ótimo no isolamento e na qualidade, principalmente eu que gosto muito de graves, não encontrei outro fone igual esse. Recomendo muito

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Esta avaliação foi feita para SHE3900BK Fone de ouvido intra-auricular

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17/02/2017

Brasil

Brasil

Durabilidade bacana

Após diversas experiências com fones na mesma faixa de preço e com péssima durabilidade, comprei um she3900 há quase uma ano e meio, e o som continua impecável como no início. O cabo está começando a apresentar mau contato, mas tendo em vista que o máximo que um fone funcionava comigo era 4 meses, considero agradável a minha atual experiência com a philips. Já comprei o segundo she3900, está guardado porque sei que já já o primeiro vai deixar de funcionar. Mas repito: eu recomendo!

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Esta avaliação foi feita para SHE3900PK Fone de ouvido intra-auricular

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Esta avaliação foi feita para SHE3900PK Fone de ouvido intra-auricular

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