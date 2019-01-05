SHE3700PK/00
Altas batidas, graves pulsantes
Os fones de ouvido Philips Vibes são ultrapequenos e têm grave potente, além de inserções em tubo com formato oval para um maior conforto, além de um revestimento metalizado à vácuo para um visual elegante com proteção extra.
tipo concha/drivers de 8,6 mm
Intra-auriculares
Um revestimento brilhante, colorido e de alta qualidade cria um visual elegante e acrescenta uma superfície de proteção extra.
Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito
Fones de ouvido ultrapequenos que se encaixam perfeitamente dentro da orelha, criando um tipo de vedação que bloqueia ruídos externos.
4.0
de 5
11
Críticas
PauloSC
05/01/2019
Brasil
Ótimo Produto
Uma ótima opção, uso a cerca de 3 anos como retorno, sou baterista e queria um fone bom e em conta, posso dizer que ele atendeu muito mais minhas expectativas.
Sim, eu recomendo este produto
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Gustav1133
31/05/2018
Brasil
Perfeito
Ao misturar um fone de ouvido com uma protetor auricular a Philips criou o fone perfeito.
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MarcosPaulo
29/03/2017
Brasil
Produto de qualidade
[Employee of philipsglobal] Aúdio de qualidade e graves potentes, ótimo isolamento acústico e bom custo benefício.
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