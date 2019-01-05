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  • Altas batidas, graves pulsantes
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Descontinuado

Fones de ouvido

SHE3700WT/00

4
| (11) Críticas
Altas batidas, graves pulsantes
Os fones de ouvido Philips Vibes são ultrapequenos e têm grave potente, além de inserções em tubo com formato oval para um maior conforto, além de um revestimento metalizado à vácuo para um visual elegante com proteção extra.
Ver todos os benefícios

Design compacto com proteção metalizada à vácuo

Altas batidas, graves pulsantes

  • tipo concha/drivers de 8,6 mm

  • Intra-auriculares

3 protetores de ouvido de borracha personalizáveis oferecem um encaixe perfeito

3 protetores de ouvido de borracha personalizáveis oferecem um encaixe perfeito

Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito

Revestimento brilhante e colorido com aparência elegante e que também protege

Revestimento brilhante e colorido com aparência elegante e que também protege

Um revestimento brilhante, colorido e de alta qualidade cria um visual elegante e acrescenta uma superfície de proteção extra.

Graves potentes e som nítido com drivers eficientes

Graves potentes e som nítido com drivers eficientes

Os fones de ouvido intra-auriculares Philips Vibes armazenam drivers eficientes em um design compacto. Eles se encaixam perfeitamente, reproduzindo um som nítido e graves ressoantes.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

11

Críticas

4

05/01/2019

Brasil

Brasil

Ótimo Produto

Uma ótima opção, uso a cerca de 3 anos como retorno, sou baterista e queria um fone bom e em conta, posso dizer que ele atendeu muito mais minhas expectativas.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE3700BK Fones de ouvido

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31/05/2018

Brasil

Brasil

Perfeito

Ao misturar um fone de ouvido com uma protetor auricular a Philips criou o fone perfeito.

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29/03/2017

Brasil

Brasil

Produto de qualidade

[Employee of philipsglobal] Aúdio de qualidade e graves potentes, ótimo isolamento acústico e bom custo benefício.

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