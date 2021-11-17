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Descontinuado

BASS+Fones sem fio com microfone

SHB3075WT/00

3.3

| (49) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Sinta. BASS+

Os fones de ouvido BASS+ da Philips contam com graves potentes em um conjunto compacto e moderno. Beleza, bom som e com valor incrível. Fones de ouvido com Bluetooth sem fios para aqueles que gostam de mais graves nas batidas sem prejudicar o áudio.

Ver todos os benefícios

Sinta. BASS+

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

  • Design plano dobrável

Excelente isolamento de som para uma melhor experiência de audição

Excelente isolamento de som para uma melhor experiência de audição

Com um design acústico fechado, os auscultadores BASS+ bloqueiam o ruído ambiente para criar um melhor isolamento de som, garantindo uma experiência de audição superior.

Colunas com 32 mm de diâmetro

Colunas com 32 mm de diâmetro

Auscultadores com função BASS+ com diafragmas de altifalante de 32 mm, que produzem graves grandes e potentes.

Proteções macias para as orelhas para uma utilização prolongada e confortável

Proteções macias para as orelhas para uma utilização prolongada e confortável

As proteções macias e respiráveis para as orelhas oferecem um excelente conforto durante audições prolongadas.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

49

Críticas

17/11/2021

Brasil

Brasil

Melhor dispositivo Bluetooth

Eu realmente amei esse fone, confortável, som limpo e forte, bateria dura muito

Prós

Bateria, qualidade de som e conforto

Contras

Não encontrei

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Fones sem fio com microfone

Data de uso 2020-11-17

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Fones sem fio com microfone

Data de uso 2020-11-17

13/04/2021

Brasil

Brasil

Demorei, mas achei o fone perfeito!!!

Depois de fazer uma breve e certeira pesquisa, adquiri o SHB3075 coma certeza de que teria uma experiência incrível. Dito e feito!!! Leve, confortável, com excelente bateria e som sem igual, pela faixa de preço, é a melhor alternativa. Super recomendado!!!

Prós

Leve, com excelente som e bateria que realmente dura o aproxiamado

Contras

Nenhuma (para a sua faixa de preço)

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2020-04-13

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2020-04-13

13/09/2020

Brasil

Brasil

Custo-Benefício Ótimo

Já estou usando esse fone a 6 meses e só tive boas experiências, muito pouco delay no bluetooth, ótima autonomia de bateria, som muito bom para essa faixa de preço, e uma construção ok que não incomoda muito. Recentemente passei por chuva intensa e estava usando ele, passei cerca de 40 minutos debaixo de chuva e incrivelmente ele não queimou, só precisei usar um secador nas conchas. Com certeza a melhor compra de um fone de ouvido que já fiz!

Prós

Som, Bateria, Delay baixo, Resistência

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Fones sem fio com microfone

Data de uso 2020-05-12

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2020-05-12

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar