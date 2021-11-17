Descontinuado
SHB3075BK/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Design plano dobrável
Com 12 horas de reprodução, você terá energia suficiente para ouvir música o dia todo.
Os fones de ouvido BASS+ contam com drivers das caixas de som de 32 mm que produzem graves altos e poderosos.
Projetado para o encaixe perfeito, o fone de ouvido BASS+ conta com conchas auditivas giratórias e uma alça ajustável para garantir um excelente encaixe para todos os usuários.
3.3
de 5
49
Críticas
Cabelo_XBZ
17/11/2021
Brasil
Melhor dispositivo Bluetooth
Eu realmente amei esse fone, confortável, som limpo e forte, bateria dura muito
Prós
Bateria, qualidade de som e conforto
Contras
Não encontrei
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JBellboy
13/04/2021
Brasil
Demorei, mas achei o fone perfeito!!!
Depois de fazer uma breve e certeira pesquisa, adquiri o SHB3075 coma certeza de que teria uma experiência incrível. Dito e feito!!! Leve, confortável, com excelente bateria e som sem igual, pela faixa de preço, é a melhor alternativa. Super recomendado!!!
Prós
Leve, com excelente som e bateria que realmente dura o aproxiamado
Contras
Nenhuma (para a sua faixa de preço)
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Maiago
13/09/2020
Brasil
Custo-Benefício Ótimo
Já estou usando esse fone a 6 meses e só tive boas experiências, muito pouco delay no bluetooth, ótima autonomia de bateria, som muito bom para essa faixa de preço, e uma construção ok que não incomoda muito. Recentemente passei por chuva intensa e estava usando ele, passei cerca de 40 minutos debaixo de chuva e incrivelmente ele não queimou, só precisei usar um secador nas conchas. Com certeza a melhor compra de um fone de ouvido que já fiz!
Prós
Som, Bateria, Delay baixo, Resistência
Contras
Nenhuma
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Os resultados reais podem variar