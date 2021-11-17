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Descontinuado

Fones sem fio com microfone

SHB3075BK/00

3.3
| (49) Críticas
Sinta. BASS+
Os fones de ouvido BASS+ da Philips contam com graves potentes em um conjunto compacto e moderno. Beleza, bom som e com valor incrível. Fones de ouvido com Bluetooth sem fios para aqueles que gostam de mais graves nas batidas sem prejudicar o áudio.
Ver todos os benefícios

Sinta. BASS+

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

  • Design plano dobrável

Bateria recarregável que oferece até 12 horas de reprodução

Bateria recarregável que oferece até 12 horas de reprodução

Com 12 horas de reprodução, você terá energia suficiente para ouvir música o dia todo.

Drivers das Caixas acústicas de 32mm

Drivers das Caixas acústicas de 32mm

Os fones de ouvido BASS+ contam com drivers das caixas de som de 32 mm que produzem graves altos e poderosos.

Conchas auditivas e alças ajustáveis para o máximo conforto

Conchas auditivas e alças ajustáveis para o máximo conforto

Projetado para o encaixe perfeito, o fone de ouvido BASS+ conta com conchas auditivas giratórias e uma alça ajustável para garantir um excelente encaixe para todos os usuários.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

49

Críticas

17/11/2021

Brasil

Brasil

Melhor dispositivo Bluetooth

Eu realmente amei esse fone, confortável, som limpo e forte, bateria dura muito

Prós

Bateria, qualidade de som e conforto

Contras

Não encontrei

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Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Fones sem fio com microfone

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13/04/2021

Brasil

Brasil

Demorei, mas achei o fone perfeito!!!

Depois de fazer uma breve e certeira pesquisa, adquiri o SHB3075 coma certeza de que teria uma experiência incrível. Dito e feito!!! Leve, confortável, com excelente bateria e som sem igual, pela faixa de preço, é a melhor alternativa. Super recomendado!!!

Prós

Leve, com excelente som e bateria que realmente dura o aproxiamado

Contras

Nenhuma (para a sua faixa de preço)

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13/09/2020

Brasil

Brasil

Custo-Benefício Ótimo

Já estou usando esse fone a 6 meses e só tive boas experiências, muito pouco delay no bluetooth, ótima autonomia de bateria, som muito bom para essa faixa de preço, e uma construção ok que não incomoda muito. Recentemente passei por chuva intensa e estava usando ele, passei cerca de 40 minutos debaixo de chuva e incrivelmente ele não queimou, só precisei usar um secador nas conchas. Com certeza a melhor compra de um fone de ouvido que já fiz!

Prós

Som, Bateria, Delay baixo, Resistência

Contras

Nenhuma

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