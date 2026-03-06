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  • Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido
  • Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido
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  • Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido

Descontinuado

Philips AventTigela grande para bebês (12m+)

SCF704/00

Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido
Tigela grande Philips Avent SCF704/00 para as fases de desenvolvimento do bebê
Ver todos os benefícios

Tigela para crianças (1 a 3 anos)

Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido

  • Branco

Desenvolvido com a ajuda dos melhores psicólogos infantis

Desenvolvido com a ajuda dos melhores psicólogos infantis

Sem bisfenol A

Produto próprio para microondas

Especificações técnicas

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Críticas

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