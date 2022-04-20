Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Shaver series 6000 Barbeador elétrico seco/molhado
Descontinuado
Suporte
S6650/48
Ir para a loja
Registre seu produto
Registre-se no prazo de 90 dias após a compra e obtenha garantia estendida (condições podem ser aplicadas).
Manual de informações importantes - English (US)
Manual do usuário
Todas (12)
Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?
O que significam os símbolos do Philips Shaver?
Qual espuma ou gel posso usar com meu barbeador Philips?
Posso carregar o barbeador após cada uso?
Como posso limpar meu barbeador Philips?
Shaver Estojo
Shaver series 5000& 6000 Aparador de pelos do nariz e orelhas
SH50Cabeças de corte de substituição
ShaverAparador preciso
ShaversEscova de limpeza
Transformador HQ8505
Meu barbeador Philips não está carregando