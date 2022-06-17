Descontinuado
S6650/48
Lâminas MultiPrecision
Camada antifricção
Cabeças MultiFlex
Modo protetor
Obtenha um barbear rápido e rente. As lâminas MultiPrecision levantam pelos longos e curtos para apará-los em apenas alguns movimentos.
Um revestimento especial aplicado aos anéis de corte foi projetado para reduzir o atrito com a pele, criando um barbear suave e sem esforço que minimiza a irritação cutânea.
Cabeças Flex em cinco direções com cinco movimentos independentes se ajustam ao contorno do rosto e permitem que o barbeador deslize sobre a pele confortavelmente com o mínimo de resistência.
4.4
de 5
15
Críticas
Chuck1313
17/06/2022
Brasil
Comprador verificado
Produto excelente
Produto tem um modo de operação de baixa rotação pra quem tem a pele mais sensisivel, tendo assim mais conforto no barbear.
Prós
Boa duração da bateria, prova d'agua, boa qualidade do produto
Contras
Preço elevado
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6610/11 Wet and dry electric shaver
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Hagen29
07/09/2021
Brasil
Excelente Produto
Excelente produto. Cumpre o que promete, não machuca a pele e deixa uma ótima aparencia de barba feita. Recomendo!!!
Prós
Otimo design, corte e bateria
Contras
Nenhum
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6610/11 Wet and dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
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Bibi rasgador
15/06/2021
Brasil
Produto excelente
Ótimo aparelho, não irrita a pele, fácil de usar bem ergonômico vale muito a pena
Prós
todas
Contras
até agora nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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