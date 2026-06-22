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  • Barbear potente, suave para a pele
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Shaver Series 5000Barbeador elétrico: uso seco/molhado

S5898/17

4.4
| (168) Críticas | 86% recomendam este produto
Barbear potente, suave para a pele
A série 5000 da Philips proporciona um barbear potente, cortando ainda mais pelos por movimento*, mesmo que você tenha deixado a barba crescer por três dias. Equipado com a avançada tecnologia SkinIQ, o barbeador detecta e se adapta à densidade do pelo, proporcionando mais conforto à pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

com tecnologia SkinIQ

Barbear potente, suave para a pele

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor Power Adapt

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Aparador retrátil integrado

  • Até 5 anos de garantia**

Desempenho potente em cada passada

Desempenho potente em cada passada

Com até 90.000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision proporcionam um barbear 17% mais rente*, cortando mais pelos por movimento. As 45 lâminas autoafiadoras de alto desempenho são fabricadas na Europa.

Ajusta-se à barba para um barbear sem esforço

Ajusta-se à barba para um barbear sem esforço

Adapta dinamicamente a potência de barbear a partir do momento em que o barbeador toca no rosto ou na cabeça. Identifica a densidade do pelo 250 vezes por segundo. Ajusta-se à sua barba para um barbear sem esforço.

Cabeças flexíveis acompanham os seus contornos faciais

Cabeças flexíveis acompanham os seus contornos faciais

As cabeças totalmente flexíveis giram 360° para acompanhar os contornos do seu rosto e da sua cabeça. Experimente o contato ideal com a pele para um barbear preciso e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

168

Críticas

86%

recomendam este produto

22/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Praticidade no barbear

É muito prático. Utilizo barbeadores elétricos Philips há bastante tempo e este foi o melhor de todos.

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-05-02

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-05-02

14/05/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Leve, eficiente e com design incrível

Produto, além de leve e muito eficiente, possui um design fantástico.

Prós

Leveza, praticidade e eficiência

Contras

preço

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-04-02

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-04-02

11/05/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Olá! O motivo da minha nota, envolve principalmente o conforto ao barbear mas, também a facilidade em limpar o aparelho e por ter uma recarga super rápida!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-03-15

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado

Date of Use 2026-03-15

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. Testado em comparação com a Série 3000 da Philips.

  2. 2 anos de garantia + 3 anos de extensão ao fazer o registro do produto em Philips.com dentro de 90 dias após a compra.