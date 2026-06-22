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Lâminas SteelPrecision
Sensor Power Adapt
Cabeças flexíveis 360-D
Aparador retrátil integrado
Até 5 anos de garantia**
Com até 90.000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por movimento, proporcionando um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadoras e fabricadas na Europa para uma eficiência de corte confiável a cada uso.
Esse sensor inteligente lê a densidade do pelo 250 vezes por segundo e adapta automaticamente a potência, conforme você se barbeia. Ele ajuda o barbeador a responder com eficiência a áreas com pelos mais grossos ou densos, para que você tenha um barbear suave e sem esforço, com conforto consistente.
Cabeças totalmente flexíveis giram 360° para acompanhar as curvas do rosto e da cabeça sem perder o contato. Elas possibilitam um barbear completo com mais conforto, mesmo em áreas difíceis, como pescoço e maxilar.
4.4
de 5
168
Críticas
86%
recomendam este produto
MAGO061
22/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Praticidade no barbear
É muito prático. Utilizo barbeadores elétricos Philips há bastante tempo e este foi o melhor de todos.
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-02
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-02
SBruno
14/05/2026
Brasil
Comprador verificado
Leve, eficiente e com design incrível
Produto, além de leve e muito eficiente, possui um design fantástico.
Prós
Leveza, praticidade e eficiência
Contras
preço
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-02
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-02
Sticky9
11/05/2026
Brasil
Comprador verificado
Olá! O motivo da minha nota, envolve principalmente o conforto ao barbear mas, também a facilidade em limpar o aparelho e por ter uma recarga super rápida!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-03-15
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-03-15
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
Testado em comparação com a Série 3000 da Philips.
2 anos de garantia + 3 anos de extensão ao fazer o registro do produto em Philips.com dentro de 90 dias após a compra.