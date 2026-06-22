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Descontinuado
Lâminas SteelPrecision
Sensor Power Adapt
Cabeças flexíveis 360-D
Aparador retrátil integrado
Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiadoras deste barbeador Philips completam até 90.000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passada** para um acabamento limpo e confortável.
O barbeador elétrico possui sensor facial inteligente que detecta a densidade de pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta automaticamente a potência de corte para um barbear suave e sem esforço.
Projetado para seguir os contornos do rosto, este barbeador elétrico Philips tem cabeças totalmente flexíveis que giram 360 graus para um barbear completo e confortável.
4.4
de 5
168
Críticas
86%
recomendam este produto
MAGO061
22/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Praticidade no barbear
É muito prático. Utilizo barbeadores elétricos Philips há bastante tempo e este foi o melhor de todos.
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-02
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-05-02
SBruno
14/05/2026
Brasil
Comprador verificado
Leve, eficiente e com design incrível
Produto, além de leve e muito eficiente, possui um design fantástico.
Prós
Leveza, praticidade e eficiência
Contras
preço
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-02
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-04-02
Sticky9
11/05/2026
Brasil
Comprador verificado
Olá! O motivo da minha nota, envolve principalmente o conforto ao barbear mas, também a facilidade em limpar o aparelho e por ter uma recarga super rápida!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-03-15
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5880/20 Barbeador elétrico: uso seco/molhado
Date of Use 2026-03-15
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
Testado em comparação com a Série 3000 da Philips.