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  • Barbear refrescante, mais conforto
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Descontinuado

Shaver series 3000Barbeador elétrico seco ou molhado

S3122/51

4.3
| (86) Críticas | 80% recomendam este produto
Barbear refrescante, mais conforto
O barbeador Philips AquaTouch 3000 oferece um barbear prático e confortável com a pele seca ou molhada. Equipada com cabeças de corte 5D Pivot & Flex, sistema de lâminas ComfortCut e 60 minutos para barbear
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Barbear refrescante, mais conforto

  • Cabeças de corte 5D Pivot & Flex

  • Lâminas ComfortCut

  • Aparador retrátil

  • 60 minutos para barbear, 1h de carga

Segue os contornos do rosto para um barbear confortável

Segue os contornos do rosto para um barbear confortável

O barbeador Philips 3000 possui um pivô de 5 direções que alcança todos os ângulos e curvas do seu rosto e pescoço. Este barbeador consegue eliminar qualquer pelo que esteja acima do nível da pele, proporcionando um acabamento uniforme e suave.

Desliza sobre a pele para um barbear suave e uniforme

Desliza sobre a pele para um barbear suave e uniforme

Obtenha um barbear limpo e confortável com este barbeador Philips. As 27 lâminas ComfortCut deste barbeador elétrico cortam cada pelo acima do nível da pele para um acabamento uniforme e suave.

Aquatec para um barbear úmido e refrescante ou seco e prático

Aquatec para um barbear úmido e refrescante ou seco e prático

Escolha entre um prático barbear a seco, ou um confortável barbear úmido com gel ou espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

86

Críticas

80%

recomendam este produto

27/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto!

Produto anatomicamente adequado e de uso fácil. Apara de maneira satisfatória, A operação seco e molhado amplia as formas de utilização.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-06-15

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-06-15

01/05/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

O produto tem boa aplicação para pele sensível!

Esse barbeador vale cada centavo! É muito eficiente e extremamente agradável de usar! Ainda mais para pele sensível!!!

Prós

Pode ser usado no chuveiro... excelente para pele sensível...

Contras

Poderia ter maior autonomia de bateria

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-03-15

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-03-15

05/11/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Elogio

Aparelho de excelente qualidade, corresponde a propaganda.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3144/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 