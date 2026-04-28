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Lâminas ComfortCut
Cabeças Flex em três direções
Abertura com um único toque
Obtenha um barbear limpo e confortável com este barbeador Philips. As 27 lâminas ComfortCut deste barbeador elétrico cortam cada pelo acima do nível da pele para um acabamento uniforme e suave.
Obtenha uma barba prática e bem definida com as cabeças flutuantes 3D. Elas se movem para se ajustar aos contornos do rosto, criando um contato suave com a pele sem muita pressão.
Escolha entre um prático barbear a seco, ou um confortável barbear úmido com gel ou espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.
4.2
de 5
386
Críticas
83%
recomendam este produto
Quasímudo
28/04/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto de excelente qualidade.
Produto de excelente qualidade, superou minhas expectativas.
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-02-15
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Date of Use 2026-02-15
John Lennon
22/03/2026
Brasil
Comprador verificado
Ótimo
Ótimo custo benefício, perfeito para fazer a barba, um dia sim e um dia não.
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Nick-3
01/03/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto
atende 100% as expectativas, produto muito bom, qualidade Philips!
Prós
muito pratico, funcionamento perfeito
Contras
preferia se fosse conectado na rede eletrica, baterias recarregaveis tem vida util
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.