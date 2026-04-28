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  • Barbear refrescante, acabamento suave
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  • Barbear refrescante, acabamento suave
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  • Barbear refrescante, acabamento suave
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Shaver series 1000Barbeador elétrico seco ou molhado

S1121/41

4.2
| (386) Críticas | 83% recomendam este produto
Barbear refrescante, acabamento suave
O barbeador Philips AquaTouch 1000 oferece um barbear acessível, suave e refrescante, seco ou molhado, com lâminas ComfortCut autoafiadoras.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marca de barbear elétrico nº 1 do mundo1

Barbear refrescante, acabamento suave

  • Lâminas ComfortCut

  • Cabeças Flex em três direções

  • Abertura com um único toque

Desliza sobre a pele para um barbear suave e uniforme

Desliza sobre a pele para um barbear suave e uniforme

Obtenha um barbear limpo e confortável com este barbeador Philips. As 27 lâminas ComfortCut deste barbeador elétrico cortam cada pelo acima do nível da pele para um acabamento uniforme e suave.

As cabeças flutuantes 3D movem-se para um barbear prático e bem definido

As cabeças flutuantes 3D movem-se para um barbear prático e bem definido

Obtenha uma barba prática e bem definida com as cabeças flutuantes 3D. Elas se movem para se ajustar aos contornos do rosto, criando um contato suave com a pele sem muita pressão.

Aquatec para um barbear úmido e refrescante ou seco e prático

Aquatec para um barbear úmido e refrescante ou seco e prático

Escolha entre um prático barbear a seco, ou um confortável barbear úmido com gel ou espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

386

Críticas

83%

recomendam este produto

28/04/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto de excelente qualidade.

Produto de excelente qualidade, superou minhas expectativas.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-02-15

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Date of Use 2026-02-15

22/03/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo

Ótimo custo benefício, perfeito para fazer a barba, um dia sim e um dia não.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

01/03/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto

atende 100% as expectativas, produto muito bom, qualidade Philips!

Prós

muito pratico, funcionamento perfeito

Contras

preferia se fosse conectado na rede eletrica, baterias recarregaveis tem vida util

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3021/00 Aparador elétrico de pelos para uso a seco e molhado

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Avisos legais

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 