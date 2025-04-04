Descontinuado
Sistema de proteção para a pele
Lâminas autoafiadoras
Cabeças Flex em três direções
Aparador retrátil
Escolha como prefere se barbear. Com o selo Aquatec seco/molhado, você pode optar por um barbear a seco rápido e confortável. Ou, se preferir, você pode barbear-se com a pele molhada (usando gel ou espuma) — até mesmo no chuveiro.
Obtenha um barbear confortável, com a pele seca ou molhada. Nosso sistema de lâmina autoafiadora com cabeças arredondadas deslizam suavemente sobre a pele, protegendo-a de cortes e arranhões.
As cabeças Flex com três movimentos independentes se ajustam a cada curva do seu rosto, garantindo contato rente à pele para um barbear total, até mesmo nas áreas mais complicadas, como pescoço e linha do queixo.
4.1
de 5
601
Críticas
80%
recomendam este produto
WBac
04/04/2025
Brasil
Coisa boa como essa vocês descontinuam!!!
Que pena hein? Coisa boa igual a essa vcs descontinuam, tenho um desses desde 2018 e uso até hoje, comprei um da linha 3000 e não chega nem ao pé desse da série 1000 S1070.
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Godinho9mm
16/01/2024
Brasil
Excelente!
Excelente produto! Uso praticamente todos os dias por pelo menos 3 anos, sem nenhum tipo de problema.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Derok
10/06/2022
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto
Excelente produto de alta qualidade ,recomendo pra todos
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT751/14 Wet and dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT751/14 Wet and dry electric shaver
90% dos consumidores não sentem puxar os pelos (teste realizado na China em 2016)