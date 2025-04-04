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  • Proteção no barbear seco ou molhado
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Descontinuado

AquaTouchBarbeador elétrico seco/molhado

S1030/04

4.1
| (601) Críticas | 80% recomendam este produto
Proteção no barbear seco ou molhado
Agora você pode ter um barbear refrescante sem se preocupar em proteger sua pele. Use AquaTouch com gel ou espuma de barbear para aumentar seu conforto. O selo Aquatec garante um barbear molhado seguro e refrescante, possibilitando o uso a seco quando você precisar de um barbear rápido em qualquer lugar.
Ver todos os benefícios

Desenvolvido para evitar cortes e arranhões

Proteção no barbear seco ou molhado

  • Sistema de proteção para a pele

  • Lâminas autoafiadoras

  • Cabeças Flex em três direções

Barbear seco confortável ou molhado refrescante com o Aquatec

Escolha como prefere se barbear. Com o selo Aquatec seco/molhado, você pode optar por um barbear a seco rápido e confortável. Ou, se preferir, você pode barbear-se com a pele molhada (usando gel ou espuma) — até mesmo no chuveiro.

Lâminas de precisão autoafiadoras para um barbear completo e confortável

Lâminas de precisão autoafiadoras para um barbear completo e confortável

Obtenha um barbear confortável, com a pele seca ou molhada. Nosso sistema de lâmina autoafiadora com cabeças arredondadas deslizam suavemente sobre a pele, protegendo-a de cortes e arranhões.

Cabeças Flex em três direções para facilitar o barbear a cada curva do rosto

Cabeças Flex em três direções para facilitar o barbear a cada curva do rosto

As cabeças Flex com três movimentos independentes se ajustam a cada curva do seu rosto, garantindo contato rente à pele para um barbear total, até mesmo nas áreas mais complicadas, como pescoço e linha do queixo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.1

de 5

601

Críticas

80%

recomendam este produto

04/04/2025

Brasil

Brasil

Coisa boa como essa vocês descontinuam!!!

Que pena hein? Coisa boa igual a essa vcs descontinuam, tenho um desses desde 2018 e uso até hoje, comprei um da linha 3000 e não chega nem ao pé desse da série 1000 S1070.

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

16/01/2024

Brasil

Brasil

Excelente!

Excelente produto! Uso praticamente todos os dias por pelo menos 3 anos, sem nenhum tipo de problema.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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10/06/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto

Excelente produto de alta qualidade ,recomendo pra todos

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT751/14 Wet and dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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  1. 90% dos consumidores não sentem puxar os pelos (teste realizado na China em 2016)