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PerfectCare série 6000 Ferro a vapor pressurizado

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PerfectCare série 6000Ferro a vapor pressurizado

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PerfectCare série 6000 Ferro a vapor pressurizado

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UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro, 489.5 kB
  • 24 March 2026

Manual do usuário

  • PDF ficheiro, 5.2 MB
  • 25 June 2026

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