PSG6064/80
Vapor potente
Garantia de não haver queimaduras*
Reservatório de água removível de 1,8 L
Compacto
Com a tecnologia OptimalTEMP, você obtém ótimos resultados com apenas um ajuste de temperatura ideal. Garantimos que este ferro nunca causará queimaduras em nenhum tecido que pode ser passado em períodos de inatividade. Você pode deixá-lo com segurança sobre suas roupas ou sua tábua de passar.
Vapor forte e contínuo para uma eliminação eficaz até mesmo dos vincos mais difíceis nos tecidos mais grossos.
É fácil fazer a manutenção do ferro a vapor com o Smart Calc Clean, nosso sistema de remoção de impurezas integrado. Ele lembrará você quando for necessário remover as impurezas e incluirá um recipiente para tornar a remoção de impurezas fácil e segura. Como ele é reutilizável, você economizará e nunca precisará comprar cartuchos adicionais.
Prémios
Críticas
Para todos os tipos de roupas que podem ser passadas