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PerfectCare série 6000Ferro a vapor pressurizado

PSG6064/80

3 Prémios

Ultrarrápido. Extracompacto.
O PerfectCare série 6000 foi projetado para entregar a melhor performance de vapor, agora com design compacto, totalmente renovado. Passe roupas mais rápido sem comprometer seu espaço de armazenamento. Com a tecnologia OptimalTEMP, para evitar queimaduras*.
Ver todos os benefícios

Ultrarrápido. Extracompacto.

  • Vapor potente

  • Garantia de não haver queimaduras*

  • Reservatório de água removível de 1,8 L

  • Compacto

Com tecnologia OptimalTEMP, para evitar queimaduras.

Com tecnologia OptimalTEMP, para evitar queimaduras.

Com a tecnologia OptimalTEMP, você obtém ótimos resultados com apenas um ajuste de temperatura ideal. Garantimos que este ferro nunca causará queimaduras em nenhum tecido que pode ser passado em períodos de inatividade. Você pode deixá-lo com segurança sobre suas roupas ou sua tábua de passar.

Vapor potente para remoção de vincos

Vapor potente para remoção de vincos

Vapor forte e contínuo para uma eliminação eficaz até mesmo dos vincos mais difíceis nos tecidos mais grossos.

Com a função Easy De-Calc para prolongar a vida útil do ferro

Com a função Easy De-Calc para prolongar a vida útil do ferro

É fácil fazer a manutenção do ferro a vapor com o Smart Calc Clean, nosso sistema de remoção de impurezas integrado. Ele lembrará você quando for necessário remover as impurezas e incluirá um recipiente para tornar a remoção de impurezas fácil e segura. Como ele é reutilizável, você economizará e nunca precisará comprar cartuchos adicionais.

Especificações técnicas

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Prémios

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Avisos legais

  1. Para todos os tipos de roupas que podem ser passadas