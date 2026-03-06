Com a função Easy De-Calc para prolongar a vida útil do ferro

É fácil fazer a manutenção do ferro a vapor com o Smart Calc Clean, nosso sistema de remoção de impurezas integrado. Ele lembrará você quando for necessário remover as impurezas e incluirá um recipiente para tornar a remoção de impurezas fácil e segura. Como ele é reutilizável, você economizará e nunca precisará comprar cartuchos adicionais.