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Multigroom Aparador de Pelos- Série 3000
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MG3931/15
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User Manual MG3900
Manual on-line interativo
Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Todas (9)
Tenho alergia a níquel. Posso usar o aparelho?
Posso usar o aparador da Philips conectado à tomada?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
O que significam os símbolos no aparador Philips?
Como aparar a barba com meu produto da Philips?
Cabo USB
Adaptador de parede USB HQ87
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A bateria do aparador da Philips acaba rapidamente
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O barbeador/aparador Philips não funciona
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