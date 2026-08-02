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Multigroom Aparador de Pelos- Série 3000

MG3931/15

4.4
| (812) Críticas | 89% recomendam este produto
Tudo em Um
Versatilidade e Precisão Com 10 acessórios, lâminas de aço autoafiáveis que garantem precisão duradoura e pontas arredondadas para um corte mais suave, este aparador oferece toda a versatilidade necessária para atender de forma eficaz todas as suas necessidades de cuidado pessoal.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Tudo em Um

  • Lâminas com pontas arredondadas

  • Lâminas autoafiáveis

  • LED indicador de carregamento

  • Pente de precisão para aparos de 0,5 mm.

  • Pente íntimo

10 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

10 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

Nosso aparador vem com 10 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.

O corte ideal de sua barba de maneira fácil e precisa

O corte ideal de sua barba de maneira fácil e precisa

As lâminas e os pentes para barba do aparador criam linhas precisas e bem-definidas, para que você alcance seu visual ideal facilmente.

Corte o cabelo, à sua maneira

Corte o cabelo, à sua maneira

Coloque o pente para aparar e escolha entre os diferentes ajustes de comprimento dos cabelos para manter facilmente o seu estilo.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos USB carregados
    • Preto
    • Comprimento do cabo: 92 cm
    • 2 pinos

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP1607/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 3 pinos com 7,5 Watts é adequado ao padrão do Reino Unido

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady Shave séries 8000/6000
    • Aparador multifuncional séries 9000/7000/5000
    • Barbeador séries 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • O adaptador de 2 pinos com 7,5 Watts é adequado para países da União Europeia
    • Shavers

    Shavers
    Escova de limpeza

    CRP338/01
    • Preto

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

812

Críticas

89%

recomendam este produto

02/08/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Multigroom, aparador de pelos

Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado

Prós

Portátil

Contras

Não tem

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-06-09

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-06-09

28/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.

Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.

Prós

Ótimo esse produto.

Contras

Até o momento não tem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-07-07

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-07-07

19/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Sim moderno e funcional.

Nota 10 recomendo a todos que buscam , um produto de qualidade e preço acessível!!!

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-05-16

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-05-16

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