90 dias para testar
Teste seu produto; se não ficar satisfeito, devolveremos seu dinheiro.
Lâminas com pontas arredondadas
Lâminas autoafiáveis
LED indicador de carregamento
Pente de precisão para aparos de 0,5 mm.
Pente íntimo
Nosso aparador vem com 10 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.
As lâminas e os pentes para barba do aparador criam linhas precisas e bem-definidas, para que você alcance seu visual ideal facilmente.
Coloque o pente para aparar e escolha entre os diferentes ajustes de comprimento dos cabelos para manter facilmente o seu estilo.
4.4
de 5
812
Críticas
89%
recomendam este produto
Alekinho_1976
02/08/2026
Brasil
Comprador verificado
Multigroom, aparador de pelos
Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado
Prós
Portátil
Contras
Não tem
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-06-09
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-06-09
Passosca
28/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.
Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.
Prós
Ótimo esse produto.
Contras
Até o momento não tem.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-07-07
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-07-07
Saurito
19/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Sim moderno e funcional.
Nota 10 recomendo a todos que buscam , um produto de qualidade e preço acessível!!!
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-05-16
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-05-16
Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra