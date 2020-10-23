Descontinuado
Suporte
HX8211/02
Descontinuado
Onde posso comprar a Sonicare AirFloss e acessórios?
A bateria da Sonicare AirFloss pode ser substituída?
Como descubro qual é o meu modelo da Sonicare AirFloss?
O que indicam as luzes de bateria na Sonicare AirFloss?
Posso usar outras marcas de antisséptico bucal com minha AirFloss?
Posso usar meu carregador Sonicare AirFloss para carregar minha escova de dentes?
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Como limpar a Philips Sonicare AirFloss
Como usar a Estação de carregamento Philips AirFloss
A Philips Sonicare AirFloss está vazando
Minha Sonicare AirFloss precisa de recarga frequente
O meu Philips Sonicare AirFloss está funcionando com menos potência
A Philips Sonicare AirFloss emite um zunido
A Fill & Charge não enche a AirFloss completamente
A tampa do reservatório do meu Philips AirFloss caiu
A Philips Sonicare AirFloss não liga
As gengivas sangram ao usar a Philips Sonicare AirFloss
Bocal da Sonicare AirFloss não solta/quebra facilmente
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