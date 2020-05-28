Descontinuado
Não usa fio dental? Então use AirFloss.
Para as pessoas que não usam fio dental regularmente, o AirFloss é uma maneira fácil de começar a limpeza interdental. O AirFloss pode ser usado com enxaguante bucal ou água, e possui tecnologia exclusiva a ar e de microgotículas que ajudam a remover a placa nas áreas difíceis de alcançar.
c/ 1 direcionador de ar
A limpeza interproximal é muito importante para a saúde bucal completa. O AirFloss é uma maneira fácil de limpar mais fundo entre os dentes, ajudando a formar um hábito saudável. Após três meses de uso do AirFloss, 96% das pessoas que não usavam fio dental com frequência continuou a usar o AirFloss de quatro a mais dias por semana.
Com o AirFloss, limpar entre todos os dentes leva apenas 30 segundos. Basta pressionar o botão uma vez para um único jato, e em seguida, mude de lugar e repita a operação. Para usar o recurso de limpeza automática, segure o botão e mova a ponta do direcionador de ar na direção em cada espaço entre os dentes. Assim, ele limpará automaticamente com um jato a cada segundo.
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Prémios
4.2
de 5
33
Críticas
81%
recomendam este produto
AmCap
28/05/2020
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Comprador verificado
Gostei bastante
[Employee of philipsglobal] Prático e rápido. Boa durabilidade da bateria. Otimo complemento mas não é para abandonar o fio dental.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável
Data de uso 2019-04-28
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável
Data de uso 2019-04-28
mjbarboza
04/10/2019
Brasil
Comprador verificado
muito eficiente na limpeza entre os dentes
recomendo a quem precise de limpeza entre os dentes
Prós
limpa muito bem os dentes
Contras
manutenção muito constante
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável
Data de uso 2018-10-04
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2018-10-04
Andre1958
08/08/2019
Brasil
Um bom produto
Este é o segundo Airfloss que adquiri. O primeiro com um ano e meio de uso, parou de funcionar. Na assistência disseram que era bateria esgotada e essa peça não tem reposição. Comprei o novo, mas seguindo a orientação do Manual do Usuário, antes de descartá-lo eu desmontei-o para retirar a bateria. Nisso vi que seria totalmente viável a substituição da bateria, desde que ela pudesse ser fornecida. Na minha opinião esse seria um ponto negativo para o produto, pois mesmo estando perfeito tive que descartá-lo. Como estava viajando, adquirí o segundo aparelho na Amazon da Espanha.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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que a escovação manual