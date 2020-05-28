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Descontinuado

Philips Sonicare AirFlossInterdental - Recarregável

HX8211/02

4.2

| (33) Críticas | 81% recomendam este produto

1 prémio

Não usa fio dental? Então use AirFloss.

Para as pessoas que não usam fio dental regularmente, o AirFloss é uma maneira fácil de começar a limpeza interdental. O AirFloss pode ser usado com enxaguante bucal ou água, e possui tecnologia exclusiva a ar e de microgotículas que ajudam a remover a placa nas áreas difíceis de alcançar.

Ver todos os benefícios

Remove a placa onde a escovação não alcança

Não usa fio dental? Então use AirFloss.

  • c/ 1 direcionador de ar

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

Uma maneira fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Uma maneira fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

A limpeza interproximal é muito importante para a saúde bucal completa. O AirFloss é uma maneira fácil de limpar mais fundo entre os dentes, ajudando a formar um hábito saudável. Após três meses de uso do AirFloss, 96% das pessoas que não usavam fio dental com frequência continuou a usar o AirFloss de quatro a mais dias por semana.

Limpa toda a boca em apenas 30 segundos

Limpa toda a boca em apenas 30 segundos

Com o AirFloss, limpar entre todos os dentes leva apenas 30 segundos. Basta pressionar o botão uma vez para um único jato, e em seguida, mude de lugar e repita a operação. Para usar o recurso de limpeza automática, segure o botão e mova a ponta do direcionador de ar na direção em cada espaço entre os dentes. Assim, ele limpará automaticamente com um jato a cada segundo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.2

de 5

33

Críticas

81%

recomendam este produto

2

28/05/2020

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Comprador verificado

Gostei bastante

[Employee of philipsglobal] Prático e rápido. Boa durabilidade da bateria. Otimo complemento mas não é para abandonar o fio dental.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável

Data de uso 2019-04-28

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável

Data de uso 2019-04-28

04/10/2019

Brasil

Brasil

Comprador verificado

muito eficiente na limpeza entre os dentes

recomendo a quem precise de limpeza entre os dentes

Prós

limpa muito bem os dentes

Contras

manutenção muito constante

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável

Data de uso 2018-10-04

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2018-10-04

08/08/2019

Brasil

Brasil

Um bom produto

Este é o segundo Airfloss que adquiri. O primeiro com um ano e meio de uso, parou de funcionar. Na assistência disseram que era bateria esgotada e essa peça não tem reposição. Comprei o novo, mas seguindo a orientação do Manual do Usuário, antes de descartá-lo eu desmontei-o para retirar a bateria. Nisso vi que seria totalmente viável a substituição da bateria, desde que ela pudesse ser fornecida. Na minha opinião esse seria um ponto negativo para o produto, pois mesmo estando perfeito tive que descartá-lo. Como estava viajando, adquirí o segundo aparelho na Amazon da Espanha.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8211/02 Interdental - Recarregável

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Avisos legais

  1. que a escovação manual