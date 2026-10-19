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Suporte da Philips

As gengivas sangram ao usar a Philips Sonicare AirFloss

Se você estiver usando a Philips Sonicare AirFloss pela primeira vez, pode ocorrer um ligeiro desconforto ou sangramento. Leia abaixo mais informações sobre o motivo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX8481/04, HX8332/01, HX8211/02.

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