Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Philips Sonicare AirFloss HX8012/05 Interdental - Nozzles
Descontinuado
Suporte
HX8012/05
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Todas (2)
O que indicam as luzes de bateria na Sonicare AirFloss?
Como limpar a Philips Sonicare AirFloss
A Fill & Charge não enche a AirFloss completamente
A tampa do reservatório do meu Philips AirFloss caiu
Bocal da Sonicare AirFloss não solta/quebra facilmente
O meu Philips Sonicare AirFloss está funcionando com menos potência
A Philips Sonicare AirFloss emite um zunido