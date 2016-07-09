Descontinuado
HX8012/05
3.5
de 5
4
Críticas
Manuel
09/07/2016
Brasil
Nao tem refis
Tenho o aparelho a mais de un ano e não consigo comprar em nenhum lugar outros bicos para a família toda usar
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8012/64 Refis interdentais
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Nando133
18/06/2016
Brasil
Indisponibilidade de refis
O Airfloss é um excelente produto com um problema crônico: não existem refis à venda! Quando o único refil que acompanha o aparelho não estiver mais em condições de uso, você perde o produto todo. Além disso não é possível compartilhar o aparelho com mais pessoas da família porque não há refis disponíveis. Se não houvesse esse problema o aparelho seria perfeito.
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Walterbsb
12/06/2016
Brasil
Nao existe bico
O produ5o airfloss é maravilhoso. Porém nao se encontra o bico de spray sobressalente em nenhum lugar . Nem a philips tem, nenhuma loja tem, rodei a europa toda e nao achei em lugar nenhum. Enfim. Na hora que o bico ficar usado tem que comprar outro aparelho.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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