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Descontinuado

Philips SonicareAirFloss HX8012/05 Interdental - Nozzles

HX8012/05

3.5
| (4) Críticas
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Críticas

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09/07/2016

Brasil

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Nao tem refis

Tenho o aparelho a mais de un ano e não consigo comprar em nenhum lugar outros bicos para a família toda usar

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8012/64 Refis interdentais

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18/06/2016

Brasil

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Indisponibilidade de refis

O Airfloss é um excelente produto com um problema crônico: não existem refis à venda! Quando o único refil que acompanha o aparelho não estiver mais em condições de uso, você perde o produto todo. Além disso não é possível compartilhar o aparelho com mais pessoas da família porque não há refis disponíveis. Se não houvesse esse problema o aparelho seria perfeito.

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8012/64 Refis interdentais

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12/06/2016

Brasil

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Nao existe bico

O produ5o airfloss é maravilhoso. Porém nao se encontra o bico de spray sobressalente em nenhum lugar . Nem a philips tem, nenhuma loja tem, rodei a europa toda e nao achei em lugar nenhum. Enfim. Na hora que o bico ficar usado tem que comprar outro aparelho.

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