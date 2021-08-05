Descontinuado
HQ6/11
Sistema Levanta e Corta
1 cabeça
Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.
O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.
1.0
de 5
1
Aval.
Fritsch
05/08/2021
Brasil
Decepção
Aparelho excelente porém as laminas são muito caras, difícil de encontrar e a lâmina não tem garantia proporcional ao período de garantia do barbeador
Esta avaliação foi feita para HQ6/11 cabeças de corte
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