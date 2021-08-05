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Descontinuado

cabeças de corte

HQ6/11

1
| (1) Aval.
Mantenha um barbear rente
A cada ano, as lâminas do seu barbeador percorrem uma distância correspondente à altitude do Monte Everest 49 vezes! Depois de tanto esforço, até mesmo os melhores materiais perdem o corte. Mantenha o desempenho máximo do seu barbeador: troque as cabeças uma vez a cada 2 anos.
Ver todos os benefícios

Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • Sistema Levanta e Corta

  • 1 cabeça

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.

Sistema de corte preciso

Sistema de corte preciso

O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.

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Críticas

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1.0

de 5

1

Aval.

5
4
3
2

05/08/2021

Brasil

Brasil

Decepção

Aparelho excelente porém as laminas são muito caras, difícil de encontrar e a lâmina não tem garantia proporcional ao período de garantia do barbeador

Esta avaliação foi feita para HQ6/11 cabeças de corte

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