HP6393/00
Pele macia sempre
Tenha uma pele macia sempre, onde quer que esteja. O novo aparador da Philips é um aparelho de beleza discreto e portátil que facilita e agiliza a remoção até mesmo dos pelos corporais e faciais mais finos. Além disso, vem com uma escova de limpeza para que você possa manter a boa higiene do aparelho.
Corpo, rosto
A cabeça aparadora para aplicações corporais é ideal para retoques rápidos a qualquer momento. A cabeça aparadora de 26 mm garante uma utilização rápida e fácil em áreas pequenas do corpo (por exemplo, dedos dos pés e joelhos).
A cabeça aparadora para aplicação facial é ótima para retoques rápidos a qualquer momento. A cabeça aparadora de 8 mm garante uma aplicação rápida e precisa em qualquer área do rosto.
Com 2 opções de comprimento, 2 mm e 4 mm, para aparar os pelos de forma precisa no comprimento que você deseja. Basta encaixar o pente na cabeça aparadora para obter um resultado preciso e uniforme.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
4.4
de 5
49
Críticas
Tauly
05/11/2019
Brasil
Excelente produto
Muito prático, a bateria dura bastante, tenho há mais de 5 anos. Uma pena que saiu de linha e agora não consigo repor algumas peças que danificaram com o tempo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6376/20 Bikini trimmer
Sim, eu recomendo este produto
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Juhhh
06/12/2016
Brasil
Melhor produto adiquirido
Comprei meu produto já faz algum tempo, e eu sou bem fresca para dor, e alergia. Ele não me causou alergia, e quanto a dor, consegui usar cabeça depiladora na perna tranquilo, e a que raspa na virilha . Não acho que fica aparecendo se for ao clube ao assim, claro que deve usar no dia ou um dia antes . Praticidade de usar, lavar, guardar. Pena que não se acha mais para comprar, pois o meu já não corta mais.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375 Aparador para linha do biquíni
Sim, eu recomendo este produto
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Rosaka
20/11/2016
Brasil
Quero outro e não encontro para comprar!
O produto é excelente, muito bom, mas já tenho há um bom tempo, estou com medo de estragar, não encontro outro para comprar!
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375 Aparador para linha do biquíni
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