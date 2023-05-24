ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura
  • Depilação fácil e segura

SatinShave EssentialLâmina elétrica de uso a seco ou molhado

HP6306/00

4.7

| (17) Críticas | 93% recomendam este produto

Depilação fácil e segura

Com este aparador de pontas arredondadas, você depila o corpo todo de forma rápida, fácil e segura. O segredo está na lâmina compacta que apara os pelos rapidamente e protege a sua pele. Mantenha sua pele macia a cada uso.

Ver todos os benefícios

Depilação fácil e segura

  • para as pernas

  • Barbeador com lâmina única

  • Funciona a pilha

Uso seco/molhado na banheira ou no chuveiro

Uso seco/molhado na banheira ou no chuveiro

Para uso suave e confortável no chuveiro ou na banheira com cabo antideslizante para uso perfeito seco/molhado.

Funciona a pilha

Funciona a pilha

Depile-se em qualquer lugar com este depilador sem fio.

Lâmina hipoalergênica

Lâmina hipoalergênica

A lâmina hipoalergênica evita irritações e alergias

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

17

Críticas

93%

recomendam este produto

3
1

24/05/2023

Brasil

Brasil

Eu amooooooo!

Gente sério, melhor produtinho da vida! É que tive comprar outros para testar. Porém esse é o melhor.

Prós

Rápido

Contras

Ainda não achei

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado

Date of Use 2022-04-24

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado

Date of Use 2022-04-24

30/03/2021

Brasil

Brasil

Excelente produto!

Excelente produto. Superou minhas expectativas. Recomendo a todos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado

Date of Use 2020-02-29

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado

Date of Use 2020-02-29

26/03/2021

Brasil

Brasil

Produto incrível!!!

Estou completamente encantada! Esse produtinho faz com que a depilação seja tranquila, sem dor e rápida, tudo que eu precisava!

Prós

Praticidade

Contras

Barulho

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado

Date of Use 2020-02-26

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado

Date of Use 2020-02-26

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.