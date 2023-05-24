Depilação fácil e segura
Com este aparador de pontas arredondadas, você depila o corpo todo de forma rápida, fácil e segura. O segredo está na lâmina compacta que apara os pelos rapidamente e protege a sua pele. Mantenha sua pele macia a cada uso.
para as pernas
Barbeador com lâmina única
Funciona a pilha
Para uso suave e confortável no chuveiro ou na banheira com cabo antideslizante para uso perfeito seco/molhado.
Depile-se em qualquer lugar com este depilador sem fio.
A lâmina hipoalergênica evita irritações e alergias
4.7
de 5
17
Críticas
93%
recomendam este produto
Lara Ruth
24/05/2023
Brasil
Eu amooooooo!
Gente sério, melhor produtinho da vida! É que tive comprar outros para testar. Porém esse é o melhor.
Prós
Rápido
Contras
Ainda não achei
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado
Date of Use 2022-04-24
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2022-04-24
Ka_99
30/03/2021
Brasil
Excelente produto!
Excelente produto. Superou minhas expectativas. Recomendo a todos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado
Date of Use 2020-02-29
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2020-02-29
Raiodesol
26/03/2021
Brasil
Produto incrível!!!
Estou completamente encantada! Esse produtinho faz com que a depilação seja tranquila, sem dor e rápida, tudo que eu precisava!
Prós
Praticidade
Contras
Barulho
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado
Date of Use 2020-02-26
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2020-02-26