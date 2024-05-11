Raspador com lâmina única
Recarregamento de 8 horas
1 acessório
A lâmina flutuante desliza naturalmente pelas curvas e pelos contornos da pele e mantém contato bem próximo para um barbear rente.
Os aparadores com pontas arredondadas na parte da frente e na parte de trás da lâmina de corte fazem com que o barbeador deslize suavemente sobre a pele e evitam aranhões. Assim você tem um barbear suave durante o contato com a pele.
É fácil controlar o cabo ergonômico em formato de S, pois é possível ter controle máximo e ter melhor alcance com movimentos naturais e precisos por todo o corpo.
4.9
de 5
296
Críticas
96%
recomendam este produto
CrisVier19
11/05/2024
Brasil
Comprador verificado
Produto de qualidade, prático e funcional.
Comprei para minha mãe, ela usa bastante, gostou da praticidade e do resultado.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Advanced BRL130/00 Lâmina elétrica de uso a seco ou molhado
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Sjnsjnsbh
16/02/2023
Brasil
Melhor compra da vida
Apaixonada por esse aparador melhor compra da vida Superou todas minhas expectativas Parabéns
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Camilla Valentine
06/09/2022
Brasil
Excelente
Melhor investimento que fiz pra mim, principalmente pra pele sensível, ele cumpre com o que é falado, ótimo pra viajar tbm.
Prós
Recarregável, a prova d'água, compacto, fácil de usar.
Contras
Acho só um pouco barulhento, mas nada que o tempo acostume.
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