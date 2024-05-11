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  • Desliza suavemente para uma depilação suave para a pele
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SatinShave AdvancedRaspador Elétrico de uso a seco ou molhado

BRL130/00

4.9
| (296) Críticas | 96% recomendam este produto
Desliza suavemente para uma depilação suave para a pele
Depilação rente à pele, mas de forma suave nas pernas e no rosto. Com o ladyshaver SatinShave Advanced sua pele fica macia tanto no chuveiro quanto na banheira. Faça depilação completa sem irritar a pele, e de forma fácil e conveniente.
Ver todos os benefícios

Desliza suavemente para uma depilação suave para a pele

  • Raspador com lâmina única

  • Recarregamento de 8 horas

  • 1 acessório

Lâmina flutuante para um barbear rente

Lâmina flutuante para um barbear rente

A lâmina flutuante desliza naturalmente pelas curvas e pelos contornos da pele e mantém contato bem próximo para um barbear rente.

Aparadores com ponta arredondada para proteger contra arranhões

Aparadores com ponta arredondada para proteger contra arranhões

Os aparadores com pontas arredondadas na parte da frente e na parte de trás da lâmina de corte fazem com que o barbeador deslize suavemente sobre a pele e evitam aranhões. Assim você tem um barbear suave durante o contato com a pele.

Primeiro raspador com cabo em formato de S

É fácil controlar o cabo ergonômico em formato de S, pois é possível ter controle máximo e ter melhor alcance com movimentos naturais e precisos por todo o corpo.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

296

Críticas

96%

recomendam este produto

11/05/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto de qualidade, prático e funcional.

Comprei para minha mãe, ela usa bastante, gostou da praticidade e do resultado.

Sim, eu recomendo este produto

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16/02/2023

Brasil

Brasil

Melhor compra da vida

Apaixonada por esse aparador melhor compra da vida Superou todas minhas expectativas Parabéns

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06/09/2022

Brasil

Brasil

Excelente

Melhor investimento que fiz pra mim, principalmente pra pele sensível, ele cumpre com o que é falado, ótimo pra viajar tbm.

Prós

Recarregável, a prova d'água, compacto, fácil de usar.

Contras

Acho só um pouco barulhento, mas nada que o tempo acostume.

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