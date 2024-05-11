Aproveitei a promoção para comprar, influenciada pelas avaliações positivas, mas confesso que mesmo assim não esperava tanto. O aparelho realmente cumpre o que promete. Usei o aparelho seco, com os pelos já bem crescidos, e depilou bem rente, como se eu tivesse usado a gilete. O resultado ao tato é parecido com aquele que temos no dia seguinte que "raspamos". Deixei o pelo crescer mais um pouco para ver se a eficiência era a mesmo de quando o pelo está crescido. Sim. Mesmo com os pelos bem curtos, o aparelho os corta. Depilei pernas, axilas, buço, virilha cavada e a parte de trás. Tudo relativamente rápido. Adorei não ter que estar molhada, passar sabonete, me abaixar e "raspar" com cuidado para não me cortar. Me senti muito segura ao deslizar o aparelho por todas essas áreas. Vale super a pena. O único porém é a ergonomia do aparelho, que acho que poderia ser um pouco mais anatômica; por vezes tive a impressão de que ele ia cair da minha mão. Mas não caiu.