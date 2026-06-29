Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Café
Todas as séries
Pure Essentials Cafeteira
Descontinuado
Suporte
HD7692/30
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Esta moderna cafeteira combina excelência em aroma e design moderno. Com o controle de intensidade você pode preparar o café do jeito e na hora que quiser. Além disso a jarra térmica em inox mantém o café fresco e quente por mais tempo.
Todas (4)
Qual a frequência da remoção de impurezas da cafeteira?
Onde comprar uma nova jarra para a cafeteira Philips?
Como removo impurezas da cafeteira Philips?
Como limpo a jarra térmica da cafeteira Philips?
Ainda há respingos na cafeteira Philips após a preparação
O porta-filtro da cafeteira Philips transborda
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar