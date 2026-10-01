Descontinuado
HD7692/30
Faça do seu jeito
Esta moderna cafeteira combina excelência em aroma e design moderno. Com o controle de intensidade você pode preparar o café do jeito e na hora que quiser. Além disso a jarra térmica em inox mantém o café fresco e quente por mais tempo.
Com jarra térmica
Fabricado na Alemanha
Branco
A bomba de alta velocidade de sua cafeteira Philips preparará seu café mais rapidamente e com o aroma ideal de café.
Ajuste a intensidade do seu café em suave, médio ou forte.
A cafeteira Philips avisará o momento de remover as impurezas do aparelho. A remoção regular de impurezas garante o melhor sabor do café e evita o acúmulo de impurezas na água.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas