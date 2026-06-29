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Pure Essentials Cafeteira

Descontinuado

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Pure EssentialsCafeteira

HD7690/90

Pure Essentials Cafeteira

Descontinuado

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Manuais e documentação

Esta cafeteira Philips HD7690/90 é ideal para aqueles que procuram um produto de excelente qualidade tanto no aroma quanto no design. Graças ao controle de teor e ao timer, você pode preparar o café do jeito que quiser e na hora que quiser

  • PDF ficheiro
  • 29 June 2026

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