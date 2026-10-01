Descontinuado
HD7690/90
Faça do seu jeito
Esta cafeteira Philips HD7690/90 é ideal para aqueles que procuram um produto de excelente qualidade tanto no aroma quanto no design. Graças ao controle de teor e ao timer, você pode preparar o café do jeito que quiser e na hora que quiser
Com jarra de vidro
Fabricado na Alemanha
Preto
A bomba de alta velocidade de sua cafeteira Philips preparará seu café mais rapidamente e com o aroma ideal de café.
Ajuste a intensidade do seu café em suave, médio ou forte.
A cafeteira Philips avisará o momento de remover as impurezas do aparelho. A remoção regular de impurezas garante o melhor sabor do café e evita o acúmulo de impurezas na água.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas