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Azur Ionic Ferro a vapor

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Azur IonicFerro a vapor

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Remove até as rugas mais difíceis devido ao Ionic DeepSteam. Este potente ferro cria partículas de vapor 50% menores que penetram fundo em tecidos rugosos como algodão e linho, para que você obtenha ótimos resultados com toda facilidade!

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  • 18 August 2026

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