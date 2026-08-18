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Ferro de Passar e Vaporizador
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Azur Ionic Ferro a vapor
Descontinuado
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GC4640/02
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Remove até as rugas mais difíceis devido ao Ionic DeepSteam. Este potente ferro cria partículas de vapor 50% menores que penetram fundo em tecidos rugosos como algodão e linho, para que você obtenha ótimos resultados com toda facilidade!
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