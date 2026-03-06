Descontinuado
GC4640/02
Ionic Deepsteam
O processo de ionização cria partículas de vapor menores que penetram mais profundamente no tecido. Isso significa que até mesmo as rugas mais difíceis são removidas facilmente.
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min oferece a quantidade perfeita de vapor para remover eficientemente todas as rugas.
SteamGlide é a melhor base da Philips Walita para passar roupa. Ela é altamente resistente a arranhões, apresenta um deslize excelente e é fácil de limpar.
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