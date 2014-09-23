Descontinuado
GC1705/01
Vapor de17 g/min
Base de alumínio
Anticalcário
1400 Watts
Este poderoso ferro aquece rapidamente e mantém a temperatura estável durante sua utilização, facilitando a eliminação de rugas adequadamente.
A função de spray produz uma delicada névoa que umedece o tecido por igual, facilitando a remoção de rugas.
Com a função Calc Clean, basta colocar água no ferro para remover o acúmulo de impurezas. Isso prolongará a vida útil do ferro.
Prémios
3.0
de 5
2
Críticas
marquinhos1970
23/09/2014
Brasil
bom mais problemas em achar peça de reposiçao
o meu deu um problema em uma peça que parece ser uma resistencia e eu nao acho aqui na minha cidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1700 series GC1705 Ferro a vapor
Sim, eu recomendo este produto
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Evandro275
08/11/2013
Brasil
Produto razoável até 01 ano de uso
Ao utilizar o ferro está soltando uma crosta preta pela base do ferro, acho que não é normal.
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