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Descontinuado

1700 seriesFerro a vapor

GC1705/01

3
| (2) Críticas

1 prémio

Rapidez e eficiência garantidas
Existem várias atividades muito mais interessantes do que tarefas domésticas. Por isso, você quer terminá-las o mais rapidamente possível. Este excelente ferro, com ponta afunilada, design exclusivo das saídas de vapor e base que desliza suavemente, foi feito para agilizar ao máximo o passar das roupas.
Ver todos os benefícios

Base projetada para um rápido deslizamento

Rapidez e eficiência garantidas

  • Vapor de17 g/min

  • Base de alumínio

  • Anticalcário

  • 1400 Watts

Os 1400 W de potência permitem uma saída de vapor alta e constante

Os 1400 W de potência permitem uma saída de vapor alta e constante

Este poderoso ferro aquece rapidamente e mantém a temperatura estável durante sua utilização, facilitando a eliminação de rugas adequadamente.

Um delicado spray umedece o tecido por igual

Um delicado spray umedece o tecido por igual

A função de spray produz uma delicada névoa que umedece o tecido por igual, facilitando a remoção de rugas.

Autolimpeza (Calc clean) para impedir a formação de impurezas no ferro

Autolimpeza (Calc clean) para impedir a formação de impurezas no ferro

Com a função Calc Clean, basta colocar água no ferro para remover o acúmulo de impurezas. Isso prolongará a vida útil do ferro.

Especificações técnicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/80
    • Remove bolinhas de tecidos
    • Próprio para todo tipo de roupa
    • 2 pilhas Philips AA inclusas
    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/00
    • Lâmina a até 8.800 rpm para remoção rápida
    • Recipiente grande e fácil de esvaziar
    • Capas protetoras para tecidos e malhas
    • Funciona com 2 pilhas AA (incluídas)
    • Design compacto e leve para viagens

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.0

de 5

2

Críticas

5
3
1

23/09/2014

Brasil

Brasil

bom mais problemas em achar peça de reposiçao

o meu deu um problema em uma peça que parece ser uma resistencia e eu nao acho aqui na minha cidade

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1700 series GC1705 Ferro a vapor

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1700 series GC1705 Ferro a vapor

08/11/2013

Brasil

Brasil

Produto razoável até 01 ano de uso

Ao utilizar o ferro está soltando uma crosta preta pela base do ferro, acho que não é normal.

Esta avaliação foi feita para 1700 series GC1705 Ferro a vapor

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