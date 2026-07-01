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  • Um depilar suave para uma pele macia
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Lady Shaver Series 6000Depilador sem fio para uso a seco e úmido

BRL146/00

4.3
| (43) Críticas | 80% recomendam este produto
Um depilar suave para uma pele macia
Experimente um barbear suave em todo o corpo. O Philips Lady Shaver série 6000 é prático e fácil de usar. Além de ser adequado para uso em áreas sensíveis, proporciona suavidade sem esforço enquanto cuida da sua pele delicada
Ver todos os benefícios

Um depilar suave para uma pele macia

  • Lâmina flutuante única

  • Recarregamento em 10 horas

  • +7 acessórios

Uma depilação suave e confortável

Uma depilação suave e confortável

O Philips Lady Shaver série 6000 foi projetado para ser suave e confortável na pele em diferentes áreas do corpo*. 80% dos nossos consumidores confirmam que não há irritação nem vermelhidão**. Tenha uma pele livre de pelos sem abrir mão do conforto

Pontas arredondadas para uma depilação mais gentil com a pele

Pontas arredondadas para uma depilação mais gentil com a pele

As pontas arredondadas nas partes frontal e traseira da lâmina do depilador permite que o aparelho deslize suavemente sobre a pele. 78% das mulheres concordam que as pontas arredondadas do depilador evitam arranhões***

Lâmina flutuante única para uma depilação mais rente

Lâmina flutuante única para uma depilação mais rente

A lâmina flutuante desliza naturalmente pelas curvas e pelos contornos da pele e mantém contato bem próximo para uma depilação mais rente

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

43

Críticas

80%

recomendam este produto

01/07/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Melhor escolha!

Comprei para uma das minhas irmãs e ela gostou bastante. É prático, fácil de usar e tem uma ótima qualidade. Recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-06-09

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-06-09

30/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente produto

Muito bom, dei de presente pra minha amiga , ela sofria muitos com as lâminas convencionais agora ela está adorando, a perna e os braços ficam lisinho sem irritação

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-12

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-12

30/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Muito bom!!

Eu adorei esse produto! Ganhei de presente e simplesmente amo! Acho super prático e fácil de usar, de limpar e de guardar! Tira os pelos pela raiz e tem funções muito boas com vários acessórios diferentes!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado

Date of Use 2026-05-05

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2026-05-05

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Avisos legais

  1. 74%, HUT Alemanha N=49, 2021

  2. HUT Alemanha N=49, 2021

  3. em comparação com o Lady Shaver atual, HUT Alemanha N=49, 2021