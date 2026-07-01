Lâmina flutuante única
Recarregamento em 10 horas
+4 acessórios
40 minutos de uso sem fio
Bivolt
O Philips Lady Shaver série 6000 foi projetado para ser suave e confortável na pele em diferentes áreas do corpo*. 80% dos nossos consumidores confirmam que não há irritação nem vermelhidão**. Tenha uma pele livre de pelos sem abrir mão do conforto
As pontas arredondadas nas partes frontal e traseira da lâmina do depilador permite que o aparelho deslize suavemente sobre a pele. 78% das mulheres concordam que as pontas arredondadas do aparador evitam arranhões***
A lâmina flutuante desliza naturalmente pelas curvas e pelos contornos da pele e mantém contato bem próximo para um depilar mais rente
4.3
de 5
43
Críticas
80%
recomendam este produto
hlss00
01/07/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Melhor escolha!
Comprei para uma das minhas irmãs e ela gostou bastante. É prático, fácil de usar e tem uma ótima qualidade. Recomendo!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-06-09
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-06-09
Willwell87
30/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente produto
Muito bom, dei de presente pra minha amiga , ela sofria muitos com as lâminas convencionais agora ela está adorando, a perna e os braços ficam lisinho sem irritação
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-12
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-12
Ferdio
30/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Muito bom!!
Eu adorei esse produto! Ganhei de presente e simplesmente amo! Acho super prático e fácil de usar, de limpar e de guardar! Tira os pelos pela raiz e tem funções muito boas com vários acessórios diferentes!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-05
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Depilador sem fio, seco e molhado
Date of Use 2026-05-05
74%, HUT Alemanha N=49, 2021
HUT Alemanha N=49, 2021
em comparação com o Lady Shaver atual, HUT Alemanha N=49, 2021